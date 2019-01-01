تحديد مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين

14 فريقًا من دوري المحترفين وفريقان من الدرجة الأولى في دور ثمن النهائي بالكأس

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

دور الـ32 من البطولة اختتم أمس السبت، بتأهل 16 فريقًا، جميعها من دوري المحترفين باستثناء فريقي أحد والشعلة، اللذين أحدثا المفاجأة وصعدا على حساب الأخدود والشباب على الترتيب.

وتقرر أن تفتتح مباراة أبها والتعاون مباريات دور الـ16، حيث يلتقيا في 23 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في تمام الساعة الثالثة و40 دقيقة عصرًا، فيما يشهد اليوم التالي مواجهة ضمك أمام النصر، على الملعب وفي التوقيت ذاته.

أما في الأول من يناير 2020 فيلتقي الاتحاد أمام الفتح، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

6 مدن تستضيف مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وفي الثاني من يناير، يلتقي الفيحاء والأهلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة السادسة مساءً، تليها مواجهة الوحدة والرائد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في الثامنة إلا عشر دقائق.

وفي الثالث من يناير، الاتفاق يستضيف أحد، على استاد الأمير محمد بن فهد، في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة، تليها مواجهة الفيصلي والهلال، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق.

وفي اليوم الأخير بالرابع من يناير، يلتقي العدالة بالشعلة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في الساعة الثالثة وخمس دقائق عصرًا.

يذكر أن التعاون كان بطل النسخة الماضية من كأس الملك، حيث تغلب على الاتحاد في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد، في الوقت القاتل.