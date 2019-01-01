حصاد الجولة الـ9 بالدوري السعودي - الهلال في غفلته والنصر عائد بقوة

نستعرض أبرز الأحداث التي شهدتها الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

انتهت قبل أقل من 48 ساعة من الآن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انقسم بها الكبار بين تعثر وتألق.

ثماني مباريات أقيمت خلال ثلاثة أيام، تخللها ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، نستعرض في السطور التالية حصادها..

كبوة العميد مستمرة وجروس يستعيد الثقة

يبدو أن الاتحاد على موعد مع تكرار أزمة الموسم الماضي من جديد، حيث أن سلسلة الهزائم لا تتوقف..

العميد تلقى الهزيمة في ديربي جدة أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، هذه الهزيمة هي الرابعة على التوالي والسادسة بالموسم الجاري، الذي لا يزال في بدايته.

أما الراقي فاستفاق من الهزيمة في المباراة الأولى في عهد مدربه السويسري كريستيان جروس، بالجولة الماضية، واستعاد السويسري ثقة جماهيره بانتصار الديربي.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 17 في المركز الثالث، بينما تجمد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز الـ13. (طالع تقرير المباراة)

العالمي قطاره يقترب من الانقضاض

واصل النصر انتصاراته وقدم مباراة رائعة أمام أبها، فاز بها برباعية نظيفة، مع أداء أكثر من رائع بقيادة المغربيين نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 17 من 8 مباريات ولا يزال له مباراة مؤجلة، حال الفوز بها يخطف الصدارة من الهلال.

أما أبها فيأتي في المركز التاسع برصيد 11 نقطة. (تقرير المباراة)

الزعيم لم يستفق

في ظاهرة غريبة، يواصل الهلال غفلته منذ إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا، وقتما خسر أمام السد 4-2، ثم هُزم بديربي العاصمة أمام النصر 2-1، وفي هذه الجولة تعادل بصعوبة شديدة أمام الفتح بنتيجة 3-3.

هدف التعادل جاء في الدقيقة 5+90، بعدما سجل الفتح هدفه الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين فقط.

التعادل يهدد صدارة الهلال لجدول الترتيب، حيث أن رصيده 20 نقطة بفارق 3 فقط عن النصر، الذي لا يزال له مباراة مؤجلة. (تفاصيل المباراة)

ونستعرض في السطور التالية نقاط سريعة من الجولة:

- شهدت الجولة خمسة انتصارات، وثلاث تعادلات من نصيب الفيحاء والاتفاق، الفتح والهلال، العدالة والحزم.

- فوز النصر أمام أبها بنتيجة 4-0 هو النتيجة الأكبر في الأسبوع.

- ضمك لا يزال يعاني في آخر جدول الترتيب برصيد أربع نقاط فقط، حيث تلقى الهزيمة السابعة له بالموسم أمام الفيصلي 2-0.

- الرائد صاحب ريمونتادا رائعة في الجولة أمام الوحدة، حيث كان متأخرًا بثنائية مقابل هدف وحيد حتى الدقيقة 91، إلا أن جلال الداودي ورائد الغامدي أحرزوا هدفين، ليخطفوا الثلاث نقاط.

- بهذه الجولة وصل كارلوس إدواردو؛ نجم الهلال، بهدفه في الفتح، لهدفه رقم 50 في دوري المحترفين، سجلها خلال 83 مباراة.

- دخل هداف النصر عبد الرزاق حمد الله في سباق الصراع على لقب الهداف، بهدفيه في مرمى أبها، حيث يتساوى حاليًا مع جوميس مهاجم الهلال، في المركز الثاني برصيد ستة أهداف، بينما حافظ إدواردو لاعب الهلال، على الصدارة بـ8 أهداف، ويليه كاروليس أندريا لاعب العدالة، بسبعة أهداف.

- شهدت الجولة 37 حالة إنذار، بينما غابت الكروت الحمراء.