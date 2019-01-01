إدارة الهلال تدعو اللاعبين القدامى لحضور مواجهة أوراوا الياباني

خطوة جيدة من إدارة الهلال، قبل النهائي الآسيوي.

قدمت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، دعوات إلى عدد من لاعبي الموج الأزرق القدامى، من أجل حضور مباراة الفريق أمام أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال سيحل ضيفًا على أوراوا ريد مساء الأحد 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب سايتاما 2002 في اليابان.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الهلال قامت بدعوى عدد من لاعبي الزعيم القدامى، من أجل التواجد في مباراة الفريق أمام أوراوا ريد الياباني.

جاء ذلك بعدما وجه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان، لدعم الهلال في النهائي الآسيوي.

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وحقق الهلال الفوز على أوراوا ريد بهدف دون رد، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والذي جمع بينهما السبت الماضي، على ملعب محيط الرعب، بالعاصمة السعودية الرياض.

ويحتاج الهلال لإنهاء مباراة الإياب بالتعادل على أقل تقدير، من أجل حسم اللقب الغائب عنه منذ 19 عامًا، حيث توج به آخر مرة عام 2000.

ويسعى الهلال للثأر من أوراوا ريد، بعدما خسر من الأخير في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.