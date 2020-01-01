الهلال

الشهراني خارج مباراة الهلال أمام القادسية

تامر أبو سيدو
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Yasser Al Shahrani Al Hilal Al Fateh King's Cup 2020-2021
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الظهير الأيسر يُعاني من إصابة عضلية

واصل  الهلال  اليوم الأحد تدريباته استعدادًا لمواجهة القادسية مساء غدٍ الإثنين ضمن الجولة التاسعة من   دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي يهدف خلالها لتعويض خسارته الأخيرة أمام الوحدة.

الزعيم مر بأسبوع صعب، إذ خسر أولًا أمام الوحدة في الدوري وسقط بعدها أمام الفتح وغادر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن الخبر الإيجابي كان حفاظه على صدارة جدول الترتيب وإن تقلص الفارق مع الأهلي إلا 3 نقاط فقط.

التدريب المسائي الذي قاده المدرب رازفان لوشيسكو امتد إلى 75 دقيقة وقد تتضمن تدريبات بدنية وفنية متنوعة، وقد اختتم بمناورة على جزء من الملعب طُبق خلالها النهج المنوي اتباعه خلال مواجهة القادسية.

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    وشارك هتان باهبري في الجزء الأول من المران فيما أدى متعب المفرج مرانًا بدنيًا ضمن برنامجه التأهيلي، وقد غاب عن التدريب الجماعي الظهير الأيسر ياسر الشهراني.

    اللاعب السعودي تواجد في عيادة النادي لمعاناته من آلام في عضلة الساق، وقد بات غيابه عن مباراة الغد مؤكدًا وهناك شكوك حول لحاقه بالكلاسيكو ضد الاتحاد يوم السبت القادم.

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