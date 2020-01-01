لوشيسكو مستمر - إعلان جوائز الأفضل بفبراير في الدوري السعودي

مدرب الهلال حصل على الجائزة في يناير أيضًا

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي اليوم الأربعاء، الحاصلين على جوائز الأفضل بشهر فبراير الماضي.

وواصل الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال ، حفاظه على لقب الأفضل الذي حصل عليه في يناير الماضي أيضًا، بينما حصد عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الزعيم، على جائزة أفضل حارس.

الثنائي تم اختيارهم من قبل اللجنة بعدما نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة في مباريات فبراير، إذ خاض أربعة لقاءات في الدوري المحلي أمام الرائد (3-1)، الفيحاء (1-0)، الاتحاد (1-0)، والتعاون (1-0).

المزيد من الفرق

بعد غيابه لنهاية الموسم - هل يحق للهلال استبدال عطيف بلاعب آخر؟

أما جائزة أفضل لاعب فجاءت من نصيب يوسف الجبلي؛ لاعب الفيصلي ، والذي سجل الشهر الماضي أربعة أهداف خلال خمس مباريات.

رفاق الجبلي خاضوا خمس مباريات بفبراير، حققوا الفوز في اثنين أمام الشباب (2-1)، والعدالة (2-0)، بينما تعادلوا أمام الفتح (2-2)، وخسروا مباراتين أمام الفيحاء (2-1)، والاتفاق (2-1).

يذكر أن اللجنة الفنية تضم كلًا من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقًا لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.