لوشيسكو يعلن جاهزين البريك وكويلار للقاء الهلال والفيحاء

لوشيسكو يتحدث عن مواجهة الهلال والفيحاء

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، عن جاهزية الثنائي محمد البريك، والكولومبي جوستافو كويلار، لمباراة الفيحاء المقبلة.

البريك كان يعاني من الإصابة الفترة الماضية، بتمدد في أربطة الركبة، بينما انضم كويلار لصفوف الهلال قادمًا من فلامينجو البرازيلي، في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الفيحاء فريق منظم في الجانب الدفاعي، وهذا الأمر سيزيد من صعوبة المباراة".

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المدرب الروماني تابع: "استغلينا فترة التوقف السابقة، لرفع جاهزية جميع اللاعبين الذين تضمهم قائمة الفريق".

رازفان اختتم تصريحاته قائلًا: "نحن قادرون على إسعاد جماهير الهلال، بالإعداد المناسب فنيًا وذهنيًا للمباريات".

الهلال سيواجه الفيحاء مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.