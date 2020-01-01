فيديو | البطل يودع .. الهلال العاجز يتلقى هزيمة مفاجئة أمام الفتح بكأس الملك

كتيبة لوشيسكو ظهرت متأثرة بالغيابات

ودع الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة أمام الفتح بثنائية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي، بدور الـ16.

الزعيم ظهر أدائه متأثرًا بغياب لاعبيه الأساسيين، إذ يفقد خدمات مدافعه علي البليهي، ولاعب الوسط سيباستيان جيوفينكو، بجانب حارس المرمى عبد الله المعيوف.

فيما ظهر النموذجي بصورة أفضل، خاصة من ناحية بناء الهجمات، مستغلًا تراجع أداء كتيبة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

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الشوط الأول جاءت أخطر هجماته في الدقيقة 14 لصالح الهلال، لكن أهدرها الوافد الجديد لوسيانو فييتو برعونة.

هدف المباراة الأول جاء في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الثاني، بأقدام المغربي مراد باتنا، الذي سدد ضربة ثابتة بشكل أكثر من رائع، سكنت على يمين حارس الزعيم عبد الله الجدعاني.

وكاد أن يضيف الفتح هدفه الثاني في الدقيقة 8 بعدما أُرسلت عرضية من الجهة اليمنى، لكن تدخل الحارس الجدعاني في الوقت المناسب، وأمسك كرته بثبات.

واستعان حكم المباراة بتقنية الفيديو في العشر دقائق الأخيرة، بعدما سقط محمد البريك؛ لاعب الهلال، داخل منطقة الجزاء، مطالبًا باحتساب جزائية لصالحه بداعي عرقلة توفيق بوحيمد له، لكن أشار بعدها الحكم بعدم وجود خطأ.

وحسمها الفتح قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، بإحراز الهدف الثاني، بعدما مر مراد باتنا بشكل رائع من الجهة اليمنى، حتى توغل إلى داخل منطقة الجزاء، ومررها إلى سفيان بن دبكة، ليضعها بسهولة على يمين الجدعاني.

بهذا الفوز يتأهل النموذجي إلى دور الـ8، ليلاقي الفائز من مواجهة الاتحاد والوحدة، التي ستقام بعد أقل ساعة من الآن.