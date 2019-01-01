الشلهوب يتحدث عن اعتزاله وعموري الأسطورة وتأثير "العالمية صعبة قوية"

نجم الزعيم يكشف علاقته بالنجم المصري محمد صلاح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى محمد الشلهوب؛ نجم الهلال السعودي، استمراره في الملاعب حتى الآن لعلاقته الطيبة برؤساء النادي، مؤكدًا أنه إذا شعر بالمجاملة من أحد فلن يستمر على الإطلاق.

صاحب الـ38 عامًا مستمر قام مؤخرًا بتجديد عقده مع الزعيم لمدة موسم آخر، ليضمن البقاء في الملاعب بالموسم المقبل.

وقال الشهلوب، خلال تصريحاته لصحيفة "الاتحاد الرياضي" الإماراتية: " في كل موسم كنت أشعر بنفسي لاعباً جديداً، مهما قضيت من السنوات، سواء 5 أو 10 أو 15 عاماً، ولم أشعر بأني قضيت سنوات طويلة، ولا حاولت أن أستند إلى ما قدمته في السنوات السابقة، بالعكس في كل عام لديّ رغبة بأن أظهر في صورة جديدة، كما لو أنه الموسم الأول لي، و20 عاماً قضيتها في الفريق الأول فقط، غير الناشئين".

وأضاف: "لا أريد أن أجامل نفسي، وحقيقة لا أعرف متى سأعتزل، حسب أدائي الفني والبدني أقرر ماذا أفعل، لن أجامل نفسي، أنا منتظم في التدريبات بشكل كامل مع الفريق، بدون استثناءات، بل وأحياناً الجهاز الطبي يحاول أن يمنحني فترات راحة، ولكن أفضل أن أؤدي تدريباتي بصفة عادية يوميًا".

عن تأثير علاقته برؤساء النادي على بقائه في الملاعب، علق: "لو أعرف هذا الشيء لن أستمر، ولن أرضى، ولا أقبل بالمجاملة في أي عمل، فما بالك بكرة القدم التي هي تنافس شريف والأحق بالمشاركة هو الذي ينال حقه، علاقتي مع أي شخص يخدم الهلال قائمة على الحب والاحترام".

وبشأن طلب لاعبو الزعيم الموسم الماضي برحيل البرتغالي جورج خيسوس؛ المدير الفني، أوضح: "ليس بهذه الطريقة هذه كلمة كبيرة، ولكن الحقيقة أن ظروف الموسم جعلت الهلال يظهر بهذه الصورة ورغم أننا قدمنا مستويات طيبة، فإننا لم نحقق نتائج، وفي الهلال النتائج والبطولات هي المقياس وليس فقط المستوى".

حول رأيه في تجربة الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الفريق السابق والجزيرة الإماراتي الحالي: "تجربة عمر عبدالرحمن في الهلال صحيح أنها قصيرة زمنياً، إلا أنها فعلاً مؤثرة للغاية، وهو ما لا يعرفه عموري نفسه، حيث كان صاحب تأثير إيجابي كبير على العديد من الأشخاص، خاصة على صعيد الناشئين، بالتزامه وانتظامه في التدريبات، شهادتي فيه مجروحة، وأعتبره من الأساطير الذين نفتخر بهم، ليس فقط خليجياً، ولكن على الصعيد الأوروبي أيضًا".

وتابع: "حقيقة عدد كبير من اللاعبين الإماراتيين قادر على اللعب في الدوري السعودي، بكل كفاءة وتميز، وإذا أتيحت الفرصة مجددًا لعموري سيكون أمرًا رائعًا، أما عن اللاعبين الذين لم يسبق لهم خوض التجربة، لا شك أن المستويات العالية التي يقدمها علي مبخوت نجم الأبيض والجزيرة تكفل له خوض التجربة بكل سهولة، سيكون أمراً أكثر من رائع".

وبسؤاله عن تأثير شعار "العالمية صعبة قوية"، الذي يردده جمهور النصر، على لاعبي الهلال: "هي عبارة ذكية تؤثر، لكنها ليست صحيحة، العالمية ليست مجرد المشاركة في بطولات عالمية، ولكنها مشاركة ونتائج وتقديم مستويات متميزة، فالأندية السعودية والخليجية والعربية بصفة عامة، لم تعد مطالبة فقط بالتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، ولكنه أصبح لزاماً عليه التأهل والمنافسة على لقبها، نادي العين في النسخة الماضية قدم أنموذجًا محترمًا للمشاركة والمنافسة بشكل حلو كنت مشجعاً لهم، هذا ما أحب أن أراه وقت المنافسة وليس مجرد المشاركة".

واختتم عن علاقته بمحمد صلاح؛ نجم مصر المحترف بليفربول الإنجليزي: "كان شرفًا لي أن يطلب صلاح مني قميص الهلال وفعلًا أرسلت له الأزرق موقعًا من لاعبي الفريق، هو نجم شرفنا كعرب ونحبه كثيرًا، الطريف أنني أشجع مانشستر يونايتد المنافس اللدود لليفر، ولست من محبي ليفربول، ولكن لأجل عيون صلاح حبيته وأتمنى له الخير".

الزعيم وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا النسخة الحالية بعدما تغلب على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد في الإياب، ليصبح ممثل السعودية الوحيد في البطولة.

وينتظر أن يواجه الأزرق، فريق السد القطري في نصف النهائي في الأول من أكتوبر المقبل، على أن يقام الإياب في 22 من الشهر الجاري.

يذكر أن صاحب الـ38 عامًا بدأ مسيرته مع الفريق الأول للهلال في عام 1998، ليشارك حتى الآن معه في 224 مباراة، سجل خلالها 47 هدفًا وصنع 39 آخرين.

وحصد الشلهوب 23 بطولة خلال 21 عامًا ماضية، ما بين دوري محلي وكأس ملك وكأس ولي العهد وسوبر محلي ودوري أبطال آسيا.