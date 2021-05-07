خبير تحكيمي يحسم صحة طرد بانيجا أمام الهلال
تلقى الشباب ضربة كبرى خلال مواجهة الهلال الحاسمة في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ خسر نجمه إيفر بانيجا بالبطاقة الحمراء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.
النتيجة كانت تُشير لتقدم الهلال بنتيجة 2-1 عند نهاية الشوط الأول، وقد زاد النجم الأرجنتيني مصاعب فريقه بالحصول على البطاقة الصفراء الثانية بعد رميه الكرة باتجاه الحكم ستيفان كوفاكس ليُغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.
وكان بانيجا قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخله ضد محمد البريك مدافع الهلال عند الدقيقة الـ18 من المباراة.
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وأثار قرار الحكم طرد بانيجا جدلًا واسعًا في السوشيال ميديا، إذ أيده الجمهور الهلالي ونال انتقادات واسعة من الجمهور الشبابي.
الحكم المصري محمد ريشة الخبير التحكيمي لدى صحيفة الرياضية السعودية حسم الجدل بتأكيده صحة قرار الحكم ووصف ما فعله بانيجا بأنه سلوك سيئ.
إذ قال حسبما نقل تويتر الرياضية "سلوك غير رياضي برمي بانيجا الكرة باتجاه الحكم وفق الصورة .. حالة تستحق الإنذار الثاني والطرد '45+1".
شاهد أدناه لقطة طرد بانيجا ..