إصابة جديدة في الهلال تحير مورايس قبل مواجهة الشباب

الزعيم والليث الأبيض يلتقيان بعد غدٍ الجمعة

ربما هي انطلاقة لم يكن يتمناها البرتغالي خوسي مورايس؛ المدير الفني للهلال السعودي، مع الفريق بملاقاة الشباب، في لقاء فض اشتباك الصدارة، إذ من المؤكد أنه كان يرغب في بداية أسهل من ذلك كي يكون قد اكتمل تعارفه على فريقه.

الزعيم واصل تدريباته أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الشباب، بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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لكن الأزرق سيفقد خدمات أحد أهم لاعبيه في لقاء الديربي المنتظر، إذ أعلن الحساب الرسمي للهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، غاب عن مران ليلة الأمس، لتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

ولم يكشف المركز الإعلامي للزعيم أي تفاصيل عن مدة غياب مدافعه، ومدى لحاقه بالديربي من عدمه.

الزعيم والليث الأبيض يتصدران جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، وإن كان الأول يتفوق بفارق الأهداف.

يذكر أن الهلال يعود للبطولة المحلية بعد توقف منذ منتصف أبريل الماضي، إذ كان يشارك في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث تأهل كأفضل ثانٍ.

الأزرق حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين أخرتين، ليحصد عشر نقاط.

وكان مورايس قد وصل للرياض قبل أيام لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لروجيرو ميكالي، الذي رحل لتراجع النتائج والأداء.