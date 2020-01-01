لعنة الهلال التي ترفض مفارقة الشباب!

مباراة مهمة تقام على ملعب الملك فهد الدولي بين الزعيم والليث الأبيض

واحدة من المباريات التي لا يمكن أن تفوتها، مواجهة الشباب والهلال، إذ يحل الزعيم ضيفًا على الليث الأبيض، في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق، من مساء غدٍ السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأزرق لن يقبل تعثر جديد بعدما تعادل بصعوبة في المباراة الأخيرة أمام الفيصلي بثنائية لكل منهما، ليخسر نقطتين مهمتين في مشواره، جعلته متصدرًا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف النصر.

أما الليث الأبيض المستفيق، فبعد أربع هزائم متتالية في الدوري، عاد في المباراتين الأخيرتين وحقق الفوز، ليرفع رصيده إلى النقطة 21 في المركز التاسع.

أين يتواجد الدوري السعودي في قائمة الأفضل عربيًا وعالميًا؟

لا ينكر أحد التاريخ الكبير للشباب، وفرض اسمه بين كبار فرق الدوري السعودي، لكنه عاجزًا أمام الزعيم في السنوات الأخيرة في ظاهرة غريبة..

منذ لقاء ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 11 إبريل عام 2014، ولم يعرف الليوث طعم الانتصار أمام الهلال.

وقتها انتصر الشباب بهدف وحيد سجله رافاييل فرانشيسكو، ليطيح بالأزرق من كأس الملك، لكن بعدها أصاب فريقه لعنة الزعيم.

لعنة الزعيم لم تفارق الليث الأبيض على مدار الست سنوات الأخيرة، إذ لم يحقق أي انتصار أمام الهلال خلال 11 مباراة خاضها الثنائي معًا في مختلف البطولات الرسمية، فاز الهلال في تسعة لقاءات وتعادلا في اثنتين.

فهل تستمر اللعنة أم أنها ستشفق على الليوث في لقاء الغد؟