أسبيريا: الهلال أصعب من واجهته وهذا الثلاثي الأفضل بالسعودية

المهاجم الكولومبي انضم لصفوف الليوث في الصيف الماضي

كشف الكولومبي أسبيريا؛ مهاجم الشباب، السعودي، عن أسعد لحظاته في الدوري السعودي، مؤكدًا أنه يشعر براحة كبيرة في المملكة.

صاحب الـ30 عامًا يلعب في الدوري السعودي منذ صيف عام 2017، حيث انضم للفيحاء قادمًا من العين الإماراتي، قبل أن ينتقل لليوث في الصيف الماضي.

وقال أسبيريا، خلال تصريحاته للحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي: "أفضل لحظة لي في السعودية البقاء مع الفيحاء الموسم الماضي بدوري المحترفين، فالكل يعلم أني أحب النادي، لعبت في صفوفه سنتين وشعرت بالراحة وعشت لحظات جميلة، وأنا بذلت جهد كبير من أجل ضمان بقاء الفيحاء في دوري المحترفين".

وعن أصعب الفرق بالمملكة: "أصعب فريق واجهته هو الهلال، فهو لديه لاعبين رائعين وأذكياء للغاية".

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وبسؤاله عن أفضل اللاعبين: "هناك لاعبين مميزين جدًا في الدوري السعودي مثل كاريلو وجوميس وجوليانو، فكل اللاعبين هنا لديهم الشغف في اللعب دائمًا، ولا يشعرون بالراحة بمجرد البقاء في أنديتهم، بل يريدون مزيد من التفوق".

عن الجمهور: "منذ اليوم الأول لي في الشباب ساندني الجمهور واحترمني بشكل كبير، ، أحب هذا الشيء والشعب السعودي بأكمله".

بشأن الفوارق بين المملكة وبلده: "هناك فرق كبير بين السعودية وكولومبيا، لكنني أشعر براحة كبيرة هنا".

واختتم موجهًا رسالة للجمهور: "أتمنى أن يثق بنا الجمهور، لأننا نثق بأنفسنا، منذ أول لحظة بدأت اللعب مع الشباب شعرت بأن لدي علاقة مميزة مع الجمهور، أعتقد أن الجمهور سيساندنا في كل مباراة، وسنقدم موسم جيد جدًا".

يذكر أن المهاجم الكولومبي شارك في تسع مباريات الموسم الجاري مع الشباب، سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما.