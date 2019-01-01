الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة كاريلو قبل النصر

النصر دخل في منافسة مع الهلال على ضم كاريلو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي الهلال السعودي يسعى لإنهاء صفقة البيروفي أندريه كاريلو من بنفيكا البرتغالي خلال الأيام المقبلة.

ورفض بنفيكا عرضين من الهلال لضم كاريلو بصفة نهائية بعد الإعارة الذي قضاها في الموسم المنصرم ضمن صفوف الزعيم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عبدالله الجربوع رئيس الهلال السعودي قدم عرضًا جديدًا لبنفيكا لشراء كاريلو نهائيًا.

وأشارت الصحيفة أن عرض الهلال وصل إلى 15 مليون يورو من أجل ضم اللاعب البيروفي نهائيًا بعد دخول أكثر من نادي في الصفقة.

ودخل النصر في الصفقة مؤخرًا للحصول على خدمات كاريلو في الموسم الجديد بعد تألقه مع الهلال وتقديم نفسه بشكل أكثر من رائع.

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وأكدت الصحيفة أن مبلغ الـ15 مليون يورو هو طلب رئيس بنفيكا للموافقة على رحيل كاريلو إلى أي ناد في الموسم الجديد حيث يتواجد وكيل اللاعب في البرتغال حاليًا لإنهاء الصفقة.