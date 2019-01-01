الهلال يشترط للتجديد لعموري

مصير النجم الإماراتي مرتبط بشهرين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستعد الهلال السعودي لخوض معسكر خارجي، في الرابع من يوليو المقبل، إعدادًا للموسم المقبل 2019-2020.

الزعيم أنهى الموسم المنقضي خاسرًا للقب الدوري، بعدما احتل الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن النصر، الذي ظفر به.

ولا يزال موقف الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الفريق، معلقًا في ظل نهاية عقده بأغسطس المقبل.

الهلال يترقب الدوري الفرنسي على أحر من الجمر

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الهلال أبلغت عموري بالانضمام إلى تدريبات الاستعداد للموسم المقبل، التي ستنطلق في 28 من الشهر الجاري، على أن يشارك في المعسكر الجاري إلا أن مسألة تجديد عقده مرهونة.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصادر رسمية أن الإدارة تركت أمر تجديد عقد اللاعب في يد الجهاز الفني الجديد المنتظر التعاقد معه، إما بالتجديد أو الاستغناء عنه.

إدارة الزعيم ربطت مستقبل المهاجم الإماراتي بعدة شروط، حيث أشارت المصادر إلى أن تقارير اللاعب وأدائه خلال معسكر الإعداد ونتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها للتأكد من حالته الصحية هي المعايير التي حددتها الإدارة للتجديد لعموري.

شقيق عموري يكشف عن الأندية التي تفاوض اللاعب

يذكر أن المهاجم الإماراتي كان قد انضم لصفوف الموج الأزرق في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من العين الإماراتي في صفقة انتقال حر.

وتعرض عموري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية موسمه مع الهلال، أجرى على إثره عملية جراحية أبعدته عن المشاركة طوال الموسم ولا يزال يخضع لفترة تأهيل.