الهلال السعودي يجتمع مع وكيل مدافع المنتخب الإسترالي لضمه

صاحب الـ24 عامًا خاض تجربتين احترافيتين بالدوري الألماني والياباني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب الهلال السعودي من التعاقد مع الإسترالي الدولي ميلوس ديجينيك؛ لاعب النجم الأحمر الصربي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وحتى الآن لم يتعاقد الزعيم مع أي لاعب بصفة رسمية خلال يناير الجاري سوى الإسباني جوناثان سوريانو؛ مهاجم برشلونة السابق، في صفقة انتقال حر.

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صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت وفقًا لمصادرها أن مسؤولي الهلال اجتمعوا في مدينة دبي الإماراتية مساء اليوم الثلاثاء، مع وكيل ديجينيك، للتفاوض حول إمكانية انضمامه لصففو الموج الأزرق خلال الأيام المقبلة.

ويبلغ المدافع الإسترالي من العمر 24 عامًا، وفي رصيده 19 مباراة دولية، وكان ضمن قائمة منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018، لكنه لم يشارك.

ولعب الإسترالي من قبل في صفوف ناشئي شتوتجارت الألماني و1860 ميونخ ويوكاهاما الياباني قبل الانضمام لصفوف النجم الأحمر في صيف 2018.