الهلال السعودي يؤخر سفر الفريق إلى أبو ظبي

الهلال يستعد لملاقاة الاستقلال الإيراني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الجهاز الفني للهلال السعودي أّجل توجه بعثة الفريق إلى أبو ظبي الإماراتية خوفًا من الإرهاق قبل مواجهة الاستقلال الإيراني.

ويواجه الهلال نظيره الاستقلال، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد غدٍ الثلاثاء، في أبو ظبي الإماراتية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الجهاز الفني اتخذ قرار تأخير السفر خوفًا من تعرض اللاعبين للإرهاق بسبب ضغط المباريات.

ويسعى الهلال للفوز على الاستقلال الإيراني لمصالحة فريقه عقب خسارة بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أمام النجم الساحلي في النهائي الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد".

وتعرض زوران ماميتش المدرب الكرواتي للهلال السعودي، للكثير من الانتقادات عقب النتائج الأخيرة للفريق، حيث طالبت الجماهير بإقالته.

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ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط في المجموعة الثالثة حيث حقق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة، بينما يحتل الاستقلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

خبر سعيد لجماهير #الاتحاد.🙌



بريجوفيتش سيشارك في مباراة العميد القادمة أمام #النصر خلال المواجهة التي ستكون بنصف نهائي كأس الملك.🏆 pic.twitter.com/Ah8BkxkC9P

— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 21, 2019