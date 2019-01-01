الهلال يسدد 5 ملايين يورو إلى فلامنجو البرازيلي

الهلال يسدد الدفعة الأولى من مستحقات انتقال كويلار

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

نجحت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، في الانتهاء من تسديد الدفعة الأولى من قيمة مستحقات نادي فلامنجو البرازيلي، والتي تخص صفقة انتقال الكولومبي جوستافو كويلار إلى صفوف الزعيم.

الهلال نجح في حسم صفقة كويلار لصالحه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل 7.5 مليون يورو، بعد اتفاق مع مسؤولي فلامنجو.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال قام بتسديد مبلغ 5 ملايين يورو إلى فلامنجو، والذي سيحصل على 80% من قيمة العقد، على أن يحصد نادي ديبورتيفو كالي الكولومبي على 20%.

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وخاض الهلال تدريباته بمشاركة الفرنسي بافيتيمبي جوميس، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والسوري عمر خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها لأربعة أيام.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء المقرر لها بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والمقرر لها السبت المقبل.