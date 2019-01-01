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الهلال السعودي وبيراميدز يعلنان عن مواجهة ودية في محيط الرعب

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الهلال السعودي
مواجهة ودية ستجمع بين الهلال وبيراميدز
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الهلال السعودي، عن مواجهة ودية مع فريق نادي بيراميدز المصري خلال شهر مارس المقبل، وذلك دون تحديد الموعد.

نادي الهلال يتصدر ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 40 نقطة، متفوقًا على النصر بـ6 نقاط.

الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مواجهة بيراميدز، خلال تغريدة جاء فيها:

"بعد الاتفاق بين الناديين.. الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا".

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ومن جانبه أعلن بيراميدز عن مواجهة الهلال عبر حسابه على "تويتر" خلال تغريدة جاء فيها:

"بعد الاتفاق بين الناديين.. ترقبوا المباراة الودية بين بيراميدز والهلال السعودي".

بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري المصري، خلف الزمالك المتصدر.

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