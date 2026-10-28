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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

فيديو | "لا يصلح والنادي سيفشل في بيعه" .. هجوم قوي على لاعب الهلال بعد ثلاثية الشمال

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محمد نور دافع عنه وطالب الجميع بالانتظار

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تعرض محمد قادر ميتي لاعب الهلال، لهجوم عنيف، بسبب المستوى الذي يقدمه مع الزعيم في الفترة الأخيرة، وبالتحديد ما فعله في مباراة الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ميتي انضم للهلال في الميركاتو الشتوي للموسم الماضي، قادمًا من صفوف رين الفرنسي مقابل 30 مليون يورو، ولم يقدم حتى الآن أي شيء يجبر المدرب سيموني إنزاجي على الدفع به بصفة منتظمة.

ماذا حدث؟

للمرة الثانية في موسم 2026-27، يتجرع الهلال السعودي مرارة الهزيمة؛ الأولى كانت في دوري روشن على يد نيوم، والثانية ليلة الثلاثاء، على يد الشمال القطري!

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، حيث شارك ميتي لمدة 60 دقيقة دون أن يترك بصمة.

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لا يصلح

ومن جانبه قال الناقد السعودي بدري الصقري عبر برنامج "نادينا":"قرار سيموني إنزاجي بالدفع بالاحتياطيين كان حكيمًا بكل أمانة، ولكن لي ملاحظة واحدة هي أن أولي واتكينز كان يجب أن يشارك كأساسي أو على الأقل في الشوط الثاني".

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وأضاف:"بالنسبة لي، أعتقد أن محمد قادر ميتي لا يصلح للهلال، ولا من حيث المستقبل أو الاستثمار، وجوده كعدمه منذ الموسم الماضي".

تباين في الآراء

الإعلامي السعودي أحمد الحربي قال:"اللاعب جاء بمبلغ محترم، لماذا تم دفع هذه القيمة لضمه؟ هل هو موهبة أم لرغبة النادي في بيعه والاستثمار فيه، حتى الآن هو بلا فائدة وربما لن يستطيع الهلال بيعه".

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وقال نجم الاتحاد ومنتخب السعودية السابق محمد نور:"هناك نوعية من اللاعبين يحتاجون إلى وقت ولثقة اللاعبين من حولهم والمدرب من أجل إثبات أنفسهم".

وأضاف:"اللاعب يمكنك معرفة جودته من لمسته للكرة في التدريبات أو خلال المباراة، ولكن فيما يتعلق بالاستمرارية والمستوى فهذا يحتاج إلى وقت".

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وتداخل سامي الجابر في الحديث قائلًا:"الحلقة مُسجلة وتذكروا كلامي جيدًا عن قادر ميتي، إنه مختلف تمامًا عن ماركوس ليوناردو، كتكوين جسماني وحركة، فهو لاعب محطة ومهامه مختلفة تمامًا".


ماذا قدم ميتي مع الهلال حتى الآن؟

اللاعب الفرنسي الشاب شارك في 16 مباراة مع الزعيم أغلبها كبديل بمجموع 609 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل هدفين فقط في كل المناسبات.

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وفيما يتعلق بالموسم الجاري، شارك صاحب الـ19 سنة في 9 مباريات، وسجل هدفًا وحيدًا في مجموع 367 دقيقة بقميص الهلال.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك