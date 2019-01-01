هل طلب الهلال تأجيل مواجهته أمام ضمك بسبب السد؟

الزعيم يخوض مباراتين في خمس أيام، منهما مواجهة مصيرية أمام زعيم قطر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ينتظر الهلال السعودي مواجهة مصيرية أمام السد القطري، في 22 من أكتوبر الجاري، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وقبل لقاء الزعيم القطري، يلاقي الأزرق فريق ضمك في 18 من الشهر الجاري، على الملعب نفسه، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ووفقًا لمصادر صحيفة "الجزيرة" فإن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، لم تتقدم للجنة المسابقات بطلب تأجيل مواجهة ضمك، رغم قصر المدة بين المباراة المحلية ونظيرتها الآسيوية.

الهلال كان قد تغلب على السد، على استاد جاسم بن حمد، في الأول من أكتوبر الجاري، برباعية مقابل هدف وحيد، في لقاء الذهاب، ليكون أمام حظوظ قوية في التأهل للنهائي الآسيوي.

وعلى المستوى المحلي، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.