الكشف عن أسعار تذاكر مواجهة الهلال والسد الآسيوية

المباراة يستضيفها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت شركة صلة السعودية بدء طرح تذاكر مواجهة الهلال السعودي أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا، بداية من أمس الأحد.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض"، ضمن إياب قبل نهائي البطولة القارية، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وحددت الشركة سعر التذكرة الموحدة للأفراد والعائلات بـ50 ريال، أما موحدة الواجهة E فقيمتها 200 ريال، على أن يكون سعر موحدة الواجهة F-D 150 ريال.

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فيما ستكون قيمة التذكرة الذهبية أفراد وعائلات 1800 ريال، مقابل 1000 ريال لفضية الأفراد، و800 ريال لفضية العائلات.

وأوضحت صلة أن تكلفة تذكرة بلاتينية أفراد بلس 3500 ريال، و2500 ريال لبلاتينية الأفراد والعائلات.

يذكر أن بعثة السد وصلت مساء أمس الأحد، إلى الرياض، ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمرات الصحفية للمباراة اليوم الإثنين.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز زعيم السعودية برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة".