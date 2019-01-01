استعدادًا للسد - كاريلو والشلهوب يدعمان الهلال وجحفلي يغيب

الزعيمان على موعد بعد غدٍ الثلاثاء في لقاء الحسم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خاض الهلال السعودي بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم الأحد، مرانه قبل الأخير، استعدادًا لخوض اللقاء المصيري أمام السد القطري.

الزعيم من المقرر أن يستضيف زعيم قطر بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهد مران الأزرق الليلة عودة الثنائي أندريه كاريلو ومحمد الشلهوب للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تماثلهما للشفاء.

ضعف فرص مشاركة المعيوف مع الهلال أمام السد

كاريلو كان قد غاب الفترة الماضية عن الهلال، لمشاركته في معسكر منتخب بلاده بيرو، أما الشلهوب فعانى من الإصابة بتمزق، غاب على إثرها عن المباراة الأخيرة أمام ضمك.

فيما لم يشارك محمد جحفلي في المران، لمعاناته من إنفلونزا، بينما أجرى عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الفريق، فحصًا طبيًا، للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي.

ومن المقرر أن يُعقد غدًا الإثنين، المؤتمر الصحفي لمواجهة الهلال والسد، بعدما وصلت اليوم بعثة الفريق القطري إلى العاصمة السعودية "الرياض".

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بهزيمة السد برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد.