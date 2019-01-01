لوشيسكو: الهلال لم يحسم بعد بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي أكد أن فريقه لم يحسم بعد تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا، مشددًا أنه سيواجه فريق كبير هو السد القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي الحديث بنبرة ثقة مبالغ بها عن مباراة فريقه ضد السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال كان قد هزم منافسه في قلب الدوحة بأربعة أهداف مقابل هدف مما جعل الجميع يتحدث عن حسمه للقاء، وهو ما رفضه المدرب الروماني بالتأكيد على أنهم سيواجهون فريق كبير ولديه حضور جيد جدًا في البطولة مما يعني أن كل شيء مازال معلقًا.

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إذ قال خلال المؤتمر الصحفي "أمامنا مباراة مهمة غدًا، نتيجة الذهاب كانت إيجابية بالتأكيد لكن الهلال لم يحسم تأهله بعد، سنلعب ضد فريق قوي ولديه حضور جيد في البطولة"

"الهلال يُمثل السعودية، نأمل من الجميع دعمنا ومساندتنا. مسؤولية تشريف البلاد تقع على مسؤوليتنا".

أضاف حول مدى تأثر مباراته أمام السد بمواجهة النصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي يوم الأحد القادم "تركيزنا الكامل على مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مباراة النصر ليست أهم من مواجهة السد وسنفتح ملفها بعد انتهاء مباراة الغد".

ثم عاد للحديث عن منافسه بالقول "السد يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، نعرف أنه سيواصل القتال حتى النهاية طالما بقي لديه شيء من الأمل في التأهل. ندرك جميع المخاطر المتوقعة في المباراة وجاهزون للظهور بمستوانا المعتاد".