الشلهوب: لا تلوموننا على هزيمة السد ولدي إصرار على استكمال المشوار

قائد الهلال يرى أن ظروف مواجهة السد هي سبب الهزيمة

أوضح محمد الشلهوب؛ لاعب الهلال السعودي، ما أثر على فريقه خلال مواجهة السد القطري، رافضًا اتهام اللاعبين بعدم امتلاك سياسة الذهاب والإياب.

الزعيم وصل للنهائي بعدما تلقى الهزيمة أمام السد القطري برباعية مقابل هدفين، لكن صبت نتيجة الذهاب في صالحه، حيث كان فائزًا برباعية مقابل هدف وحيد، ليصعد بفوزه بسداسية مقابل خمسة أهداف في مجموع المباراتين.

وقال الشلهوب، خلال تصريحاته لإذاعة "يو إف إم": "استقبالنا ثلاثة أهداف في ست دقائق غير من مجرى المباراة، نحن لعبنا ضد مدرب كبير، فتشافي يملك من الخبرة الكثير، وهو نقل خبرته في دوري أبطال أوروبا للاعبي السد وخبرته في عدم الاستسلام، نعم لم نظهر بالشكل المطلوب، لكن نجحنا في مهمتنا في النهاية".

وبسؤاله عن عدم امتلاك اللاعب السعودي لثقافة الذهاب والإياب، علق: "الثقافة موجودة، لا زال اللاعب السعودي يتطور ويجهز نفسه كمحترف، لكن ظروف المباراة هي السبب في ظهورنا بشكل لم يعجب الكثيرين، لا تلوموننا لأننا استقبلنا ثلاثة أهداف في ستة دقائق، كانت دقائق صعبة، وأثرت على الفريق، كلنا تابعنا دوري أبطال أوروبا وكيف فاز ليفربول على برشلونة بأهداف في دقائق معدودة، وإذا سألت جمهور الهلال من بداية الموسم هل تتمنى أن توصل للنهائي بأي شكل من الأشكال؟، فالإجابة ستكون نعم".

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وعن ديربي النصر المنتظر: "لن يكون الديربي سهلًا على الإطلاق، لأننا للتو انتهينا من فرحة الوصول للنهائي الآسيوي، لكننا من الغد نتجهز للديربي، ونأخذ كل مباراة على حدى".

واختتم بالحديث عن مشواره في الملاعب: "لدي رغبة كبيرة وإصرار على استكمال مشواري، أنا لا استسلم، وأتمنى التوفيق للحصول على أكبر عدد من البطولات.

"طموحي ككل لاعب، وصلنا لمراحل متقدمة، حصلت من قبل على دوري الأبطال، لكن في نسخته القديمة، والآن أسعى للقب جديد، الألقاب الفردية لا تهم بقدر الجماعية، السعودية تستحق أن تكون بطلًا لهذه النسخة من دوري الأبطال، فمنذ زمن لم يدخل الكأس الآسيوية المملكة".

يذكر أن الهلال من المقرر أن يلاقي أوراوا ريدز الياباني في النهائي الآسيوي، بعدما فاز الفريق الياباني أمام جوانجزو الصيني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن يقام النهائي في 9 نوفمبر المقبل على استاد جامعة الملك سعود، على أن يقام الإياب في 22 من الشهر نفسه.