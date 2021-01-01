طلب "خاص" من الهلال بشأن مواجهة الرائد

الهلال يسعى لاستعادة بريقه مرة أخرى

قررت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بتوجيه طلب خاص قبل مواجهة الرائد، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يمر في الوقت الحالي بفترة تراجع مستوى كبير للغاية، بالإضافة إلى رحيل الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للفريق بعد السقوط أمام ضمك بهدف دون رد.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الهلال طالبت بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الرائد في الجولة 22 من المنافسات.

مواجهة الرائد هي الثالثة للهلال في هذا الموسم تطلب فيها إدارة الزعيم بتعيين طاقم تحكيم أجنبي حيث طالب في مواجهة أبها والاتفاق.

وفقد الزعيم قمة الدوري السعودي للمحترفين بل الوصافة أيضًا بعد النتائج المتراجعة حيث حقق الفوز في 3 مباريات فقط خلال أخر 10 مواجهات ببطولة الدوري.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث بالوقت الحالي برصيد 33 نقطة بعد أن حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 وتلقى هزائم في 3 أيضًا بعد مرور 18 جولة من المنافسات.