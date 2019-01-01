الهلال يبادر بمطالبة رفع الحظر عن الملاعب الليبية

الملاعب الليبية فُرض عليها الحظر منذ عام 2014

في مباراة دولية هي الأولى على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي منذ أبريل عام 2013، نجحت إدارة نادي الهلال الليبي في تنظيم مباراة ودية مع فريق غورماهيا الكيني، في بادرة لفك الحظر المفروض عن الملاعب الليبية منذ عام 2014.

وجاءت زيارة فريق غورماهيا بطل كينيا إلى بنغازي بعد دعوة تلقاها النادي الكيني من إدارة الهلال، كمحاولة لإعلان رسالة طلب رفع الحظر عن الملاعب الليبية، حتى تتمكن الفرق والمنتخبات الليبية من اللعب على أرضها ووسط جماهيرها.

الجيل الحالي لمدغشقر يدخل التاريخ ويعادل رقم ليبيا في 1982

بعثة فريق غورماهيا الكيني أبدت سعادتها بحسن الاستقبال والترحاب الذي لاقته في ليبيا منذ الوصول حتى بعد المباراة الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

يشار إلى أن بطل كينيا يستعد لانطلاقة بطولة الدوري الذي يتصدره في بلاده فيما يتأهب الهلال لإنطلاق للموسم الجديد من الدوري الليبي، الذي أعلن عن إقامته شهر ديسمبر المقبل .