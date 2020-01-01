أخبار الهلال اليوم | إدواردو جاهز للنصر ولوشيسكو يطمئن على اللاعبين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 30 يوليو 2020 ...

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إدواردو لن يغيب أمام النصر

قالت تقارير صحفية إن إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، التي تعرض لها أخيرًا في العضلة الضامة تُعد مطمئنة وليست مقلقة، وأكدت "الرياضية" إن الإصابة لن تمنعه عن الحضور مع الفريق في مواجهة الديربي المرتقبة أمام النصر الغريم التقليدي، في الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الأربعاء المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

لوشيسكو يطمئن على سلامة اللاعبين

تأكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، على جاهزية كافة لاعبي فريقه بعدما أشرك العديد من الأسماء في المباريات الودية التي خاضها الفريق، ويوم أول من أمس لعب فريق الهلال مباراتين وديتين في ذات اليوم، كانت الأولى أمام فريق الشعلة وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 -2 فيما كسب وديته الثانية أمام فريق الرياض برباعية نظيفة دون رد.

الاتحاد السعودي ينفي رصد البطولات

أصدر الاتحاد السعودي بيانًا رسميًا أكد بأنه لا صحة للمنشور الذي تم تداوله والمتضمن رصد بطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.

الآسيوي يعتمد عدد مقاعد الأندية السعودية في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الآسيوي عن عدد المقاعد للأندية السعودية، في دوري أبطال آسيا خلال النسختين المقبلتين عامي 2021 و2022. ( طالع التفاصيل )