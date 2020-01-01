أخبار الهلال اليوم | موعد ظهور القميص الجديد، ومهاجم الزعيم مطلوب في الشباب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 7 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الشباب يستهدف ضم مهاجم الهلال

أفادت صحيفة الوطن السعودية أن الشباب يستهدف ضم عمر خربين مهاجم الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت أن الشباب يريد دعم الهجوم بمهاجم جديد بعد المستوى المخيب لمهاجمه ماخيتي ديوب، وقد وقع خيار النادي على السوري خربين لجودته وقدرته اللعب في أكثر من مركز في الهجوم وخبرته الجيدة في الدوري السعودي.

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وتنوي الإدارة الشبابية الحديث مع نظيرتها في الهلال لضم اللاعب بالإعارة أو شراء المدة المتبقية من عقده.

الهلال يصل بريدة دون الثلاثي المصاب

واصلت بعثة الهلال مساء أمس إلى بريدة لمواجهة الرائد اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي، وقد تواجد سيباستيان جيوفينكو ضمن اللاعبين بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الفتح.

البعثة وصلت دون الثلاثي المصاب عبد الله المعيوف وحبيب الوطيان وجوستافو كويلار، حيث يُواصل الثلاثة العمل ضمن برامجهم العلاجية والتأهيلية المختلفة.

الهلال يرتدي قميصه الجديد في يناير القادم

قالت صحيفة الرياضية السعودية أن قميص الهلال الجديد لموسم 2020-2021 سيظهر للعلن في يناير القادم، إذ منحت إدارة النادي مواققتها النهائية لشركة STEAM على التصميم النهائي للقميص الأساسي والاحتياطي للفريق.

وأضافت أن القميص الأساسي سيكون باللون الأزرق فيما سيغلب اللون الأبيض على القميص البديل.

وأوضحت الرياضية أنه سيتم طرح القمصان للبيع عبر متجر النادي فور الكشف الرسمي عنهم.

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