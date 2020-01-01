أخبار الهلال اليوم | حقيقة مفاوضات التعاون لضم عبد الله الحافظ

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 12 يونيو 2020 ...

تفاصيل عرض الأهلي لإدواردو .. واللاعب يرحب

يسع مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بكل قوة للتعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر.

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البرازيلي كان قد انضم للزعيم في صيف عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يوقع على عقود التجديد مع الزعيم. " اقرأ التفاصيل "

حقيقة تفاوض التعاون مع مدافع الهلال عبد الله الحافظ

انتشرت أخبارًا حول رغبة نادي التعاون، في التعاقد مع عبد الله الحافظ، مدافع نادي الهلال، بدخول سكري القصيم في مفاوضات رسمية معه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كل ما تردد حول مفاوضات التعاون مع عبد الله الحافظ غير صحيح، وذلك لتعويض رحيل اللاعب ماتشادو.

التعاون يسعى لتعويض رحيل ماتشادو وطلال العبسي مدافعا الفريق، بالتعاقد مع مدافع مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ياسر القحطاني يعلق على قرار استئناف الدوري السعودي

حرص ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال السابق، على التعليق والتفاعل مع جماهير الزعيم، بعد قرار استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، خلال شهر أغسطس المقبل.

ونشر القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، مبديًا خلالها سعادته بعودة الدوري السعودي، حيث جاءت كالآتي:

"وحشني الزعيم العالمي يا ناس، شاركوني أجمل الصور والفيدوهات لجمهور الزعيم".

صالح النعيمة: عودة الدوري قرارًا يبعث بالفخر

يرى صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السابق، أن عودة نشاط كرة القدم بالدوري السعودي، أمرًا يبعث بالفخر، بعد فترة توقف طويلة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

النعيمة كتب عبر حسابه على "تويتر" تغريدة: "عودة البطولات الكبرى ومنها عودة الدوري السعودي الذي يعنينا أمر يبعث بالفخر لثقل ومكانة وسمعة الدوري السعودي، الذي تبقى منه 8 جولات فقط".

وتابع: "ستكون تلك الجولات مهمة لجميع الأندية، فآمل أن تقوم لجان الاتحاد السعودي بدورها وأخص لجنتي التحكيم بإستقطابها حكام النخبة، والانضباط بتطبيقها القرارات المنصفة".

وواصل: "الدوري السعودي يحمل اسم غالي على الجميع يحمل اسم سيدي ولي العهد حفظه الله ، فيجب أن يعي الجميع حجم المسؤولية الملقاة عليهم وأن يقوم كل مسؤول بدوره على أحسن وجه، وفق ﷲ الجميع لما فيه كل خير ورفعة للوطن".