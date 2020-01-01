أخبار الهلال اليوم | 24 ساعة تحدد موقف الثنائي من نهائي الكأس وعودة لوشيسكو تقترب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

24 ساعة لمعرفة موقف المعيوف والدوسري

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الفني للهلال ينتظر غدًا الخميس، نتيجة التقرير الطبي بشأن مشاركة الثنائي حارس المرمى عبد الله المعيوف والجناح سالم الدوسري، خلال نهائي كأس الملك المنتظر.

الثنائي غاب عن المباراة الأخيرة للزعيم أمام النصر، والتي فاز بها فريقهما بثنائية نظيفة.

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وبدأ المعيوف بالأمس الجري حول الملعب وأداء تدريبات بدنية ولياقية متنوعة، أما الدوسري فواصل برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات لياقية بالكرة.

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خاص | شاموسكا: سعيد بمشاركتي في لقب الهلال الآسيوي، ولهذا خسرنا الدوري السعودي

أجرى البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لنادي الفيصلي السعودي حوارًا مع جول النسخة البرازيلية تحدث خلاله عن تجربته القصيرة مع الهلال ، حين استعاره الزعيم ليُتم معه موسم 2018-2019، مبديًا سعادته بتلك المغامرة السريعة وحقيقة أنه لعب دورًا في تتويج الفريق الأزرق بدوري أبطال آسيا 2019. ( طالع التفاصيل )

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جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

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رسميًا .. كأس العرب في قطر بـ22 منتخبًا على رأسهم السعودية ومصر

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