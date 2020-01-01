أخبار الهلال اليوم | إدواردو يتعرض للإصابة وكاليب إيكوبان تحت المنظار

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 ...

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الهلال يستعد للديربي بمباريات ودية

خاض فريق الهلال مباراتين وديتين أمام فريقي الشعلة والرياض، أمس الثلاثاء، ضمن استعداد الموج الأزرق لاستئناف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا.

إدواردو يتعرض للإصابة

تعرّض محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، لكدمة في العضلة الضامة، تواجد على إثرها بعيادة النادي، مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن النادي، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن لاعبي الهلال، سيجرون اليوم، اختبارات طبية، تحت إشراف شريك الرعاية الصحية.

الهلال يستهدف لاعب غاني

كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول نادي الهلال، في مفاوضات جادة مع لاعب جديد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وقالت شبكة "Şafak Spor"، إن نادي الهلال يتفاوض، في الوقت الحالي، مع نجم فريق طرابزون سبور التركي، الغاني كاليب إيكوبان، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

محاولة لبقاء تركي المسند

كشفت صحيفة "الوطن" السعودية عن رغبة مجلس إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، منع رحيل أحد مسئولي النادي الكبار، من منصبه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الهلال، تحاول حاليًا، إقناع مدير الاحتراف بالنادي، تركي المسند، بالبقاء في النادي، وعدم الرحيل، نظرًا لما يملكه من خبرات وإمكانيات، وذلك عقب تقديم استقالته.