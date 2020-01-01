أخبار الهلال اليوم | الآسيوي يوافق على طلب الاتحاد السعودي و3 نقاط لحسم اللقب الــ16

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 29 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 29 أغسطس 2020 ...

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رسميًا | الاتحاد الآسيوي يُوافق على طلب نظيره السعودي بشأن دوري أبطال آسيا

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا على طلب نظيره السعودي الخاص بقوائم الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 التي ستُستكمل في قطر الشهر القادم. طالع التفاصيل

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3 نقاط تتوج الهلال باللقب الــ16

يقف فريق الهلال أمام فرصة سانحة لحسم لقب الدوري للمرة الـ16 في تاريخه، عندما يستضيف مساء اليوم نظيره فريق الحزم في افتتاحية منافسات الأسبوع الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، حيث يحتاج الأزرق إلى ثلاث نقاط من النقاط التسع المتاحة أمامه خلال الجولات الثلاث المقبلة للفوز باللقب.

75 دقيقة تدريب قبل مواجهة الحزم

أوضح الروماني لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم، خطة مباراة الحزم اليوم ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من خلال اجتماع مرئي للاعبين أمس. وكان لاعبو الهلال قد أدوا تدريبات استمرت 75 دقيقة بدأت بتدريبات تكتيكية خاصة بلقاء الحزم قبل أن يفرض لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب،