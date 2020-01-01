أخبار الهلال اليوم | موعد السفر إلى قطر ورسالة جوميس إلى آل الشيخ

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 ...

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الهلال يحدد موعد السفر إلى قطر ولوشيسكو يمنح اللاعبين راحة

قرر الجهاز الفني بنادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، أن تسافر بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الجمعة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

لوشيسكو قرر منح لاعبي الهلال راحة من تدريبات اليوم الخميس، بعد تتويجهم بالدوري أمس بعد مباراة الشباب.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبي الهلال المقيدون بالقائمة غدًا، قبل التوجه إلى قطر، حيث ينتظر قدوم عبد الله الجدعان حارس الفريق الجديد إلى الرياض، للالتحاق بالبعثة.

حضور شرفي في تتويج الهلال بالدوري

حرص أكثر من عضو شرفي بنادي الهلال، على الحضور في مباراة تتويج الأزرق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء أمس الأربعاء.

وتضمن الحضور كلًا من الأمير الوليد بن طلال، والأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير نواف بن سعد، الرئيسيْن السابقيْن للنادي، كما حضر عدد من اللاعبين السابقين، أبرزهم ياسر القحطاني.

جوميس يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال، رسالة مهمة إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعد تتويج الزعيم بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

جوميس نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو وهو يحمل كأس مصغر من بطولة الدوري، علق عليه قائلًا:

"أنت لست هنا ولكني أعلم أن قلبك ينبض من أجلنا، هذا الكأس قادم إلى منزلك".

سلمان الفرج: لا أحب العصبية وأفضل الاستمتاع بأدائي بالملعب

وجه سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال، التهنئة لجماهير فريقه، بعد تتويجه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، عقب الفوز على الشباب في ديربي الرياض.

الفرج قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الفرحة ناقصة بسبب غياب الجماهير، ولكن نعرف أنهم معنا ويدعمونا، وسنظل أبطالًا وأصحاب إنجازات إن شاء الله".

وتابع: "لا أحب العصبية وتسوية مشكلات اللاعبين، أحب الاستمتاع بأدائي وأن يستمتع الجميع بما أقدمه".