أخبار الهلال اليوم | الاتفاق مع سلمان الفرج على التجديد وجوميس يؤكد صعوبة مباريات الدوري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 ...

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فيديو | جوميس: الفتح صعّب مهمتنا وأثبتت أننا لم نحسم اللقب بعد

أكد الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، أنه كان يعلم من البداية أن مواجهة الفتح ستكون صعبة للغاية على فريقه، مشيرًا إلى أن الزعيم لم يقدم الأداء المطلوب منه. طالع التفاصيل

فيديو | المعيوف: لهذا اضطررت على مراوغة جوستافو

أوضح عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، سبب مراوغاته المتكرر التي يفعلها في المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن فريقه لم يظهر بصورة جيدة أمام الفتح، نظرًا لما قدمه بديربي الرياض أمام النصر بعد توقف دام أربعة أشهر. ​طالع التفاصيل

ما هي المباريات المتبقية للهلال والنصر في الدوري السعودي؟

وضع الهلال قدمه الأولى على سلم التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على غريمه التقليدي وحامل لقب النسخة الماضية، النصر ، بأربعة أهداف مقابل هدف، في أول مباراة يخوضها الفريقان بعد توقف النشاط الطويل بسبب فيروس كورونا. طالع التفاصيل

الهلال يقترب من تجديد عقد الفرج

اقتربت إدارة نادي الهلال من الاتفاق مع لاعب متوسط الميدان، النجم الدولي سلمان الفرج للتجديد معه، خاصة أن رغبة اللاعب ساعدت الإدارة الهلالية كثيرًا من إنهاء الموضوع.

وبحسب صحيفة ”البلاد” فإنه من المنتظر أن يتم التجديد للاعب لثلاثة مواسم قادمة حتى 2024.