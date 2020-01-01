أخبار الهلال اليوم | نجم الزعيم جاهز للديربي ومقارنة ثنائية مع نجوم النصر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جوميس ينضم اليوم

يشارك الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، في مران فريقه اليوم الخميس، بشكل طبيعي، بعدما غاب خلال اليومين الماضيين، على إثر ظروف أسرية طارئة.

طبيبو الهلال يسابقون الزمن

يعاني الهلال خلال الأيام الحالية من تعرض عدد من لاعبيه الأساسيين للإصابات في التدريبات سواء مع الفريق أو خلال معسكر المنتخب السعودي.

ويسابق الجهاز الطبي للزعيم لتجهيز الثلاثي عبد الله المعيوف وياسر الشهراني وسالم الدوسري، للحاق بالفريق في ديربي الرياض أمام النصر، المقرر إقامته في 23 من الشهر الجاري.

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ويعاني المعيوف من تمزق في عضلة الفخذ، أما الشهراني فأصيب بإصابة في عضلة الساق، وأخيرًا الدوسري يعاني من إصابة عضلية وإصابة باليد.

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لوشيسكو يتابع بالاتصال المرئي

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، يتابع تدريبات الفريق واستعدادات اللاعبين لديربي الرياض عن طريق الاتصال المرئي والمسموع، خلال تواجده في الحجر الصحي لإصابته بكورونا.

وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو باتشي؛ المدرب المساعد، يقوم بمد الروماني بتقارير فنية أول بأول، حتى يتمكن من التحليل الفني للتدريبات

مفاجأة .. الهلال يستعيد أبرز نجومه قبل مواجهة النصر بالديربي

يستعيد فريق نادي الهلال، أبرز نجومه الذي كان مرشحًا للغياب عن مباراة الفريق أمام النصر، في ديربي الرياض، بسبب الإصابة مع المنتخب السعودي الأول مؤخرًا. ( طالع التفاصيل )

تحطيم الأرقام وصعق المنافسين .. صراع ثنائيات الهلال والنصر

قبل ديربي الرياض، نستعرض بالأرقام ما قدمه أبرز ثنائيات الهلال والنصر خلال الموسم الماضي، والتي قد تحدث الفارق في المباراة. ( طالع التفاصيل )

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لا مقارنة بينهما والجحفلة حاضرة .. ملاحظات من ديربي الهلال والنصر بآخر عشر سنوات

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