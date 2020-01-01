أخبار الهلال اليوم | لاعب الزعيم ينافس رونالدو ورباعي ضمن الأفضل بفيفا 20

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 6 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 6 مايو 2020 ...

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جمال بلعمري يغلق الباب أمام الهلال

عاود اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، الحديث عن مستقبله مع الفريق الشبابي خلال الفترة المُقبلة. ( طالع التفاصيل )

لاعب الهلال ينافس ميسي ورونالدو.. أكثر من ساهم في أهداف بمباراة واحدة

ما بين لاعب عربي وآخر ينشط حاليًا في الهلال السعودي وأساطير اللعبة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نستعرض أبرز من ساهم في الأهداف خلال مباراة واحدة بالدوريات الخمس الكبرى في العقد الأخير. ( طالع التفاصيل )

من هم أفضل لاعبي الدوري السعودي في فيفا 20؟

شهدت نسخة FIFA 20 تواجد أربعة لاعبين من الهلال ضمن الأعلى تقييماً في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. ( طالع التفاصيل )

الشباب يسيطر والهلال والأهلي مختفيان - المدافعون أصحاب التأثير الهجومي في العقد الأخير

في كرة القدم الحديثة، لم يعد الدور الهجومي مقتصرًا فقط على لاعبي المقدمة، فغالبية الفرق تدافع كتلة واحدة وتهاجم بالوضع ذاته، لذلك لم يعد غريبًا أن نشاهد مدافعين لهم تأثيرًا هجوميًا مع فرقهم. في السطور التالية نستعرض قائمة من 10 مدافعين هم الأكثر تأثير هجوميًا في العشر سنوات الأخيرة بالدوري السعودي، والتي يسيطر عليها لاعبو الشباب، فيما لم يظهر أي من لاعبي الهلال والأهلي الحاليين. ( طالع التفاصيل )

ما هي الفوارق بين خورخي جيسوس وروي فيتوريا؟

أوضح البرازيلي جوناس أوليفيرا؛ لاعب بنفيكا البرتغالي السابق، الفوارق بين الثنائي البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الحالي لفلامنجو البرازيلي والسابق للهلال السعودي، وروي فيتوريا؛ المدير الفني الحالي للنصر السعودي. ( طالع التفاصيل )

جداليات سعودية .. هل سيظل الصراع قائمًا على لقب "الزعيم"؟