أخبار الهلال اليوم | رسالة الدوسري .. ولوشيسكو يكشف سر الانتصارات المتتالية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 4 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رسالة الدوسري لجماهير الهلال بعد الفوز على الفتح

وجه سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد تحقيق الفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الدوسري كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي: "ألف مبروك يا جمهورنا الغالي، وإن شاء الله تكونوا استمتعتم اليوم، وأتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة يا زعماء وصدارة بس".

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منذ فبراير .. عطيف يظهر أخيرًا مع الهلال

شهدت مباراة الهلال أمام الفتح، مشاركة لاعب الوسط عبد الله عطيف، الذي غاب عن المشاركة منذ شهر فبراير الماضي، حيث ظل على مقاعد البدلاء في المواجهتين الماضيتين أمام النصر بالدوري والكأس.

وشارك عطيف في مباراة الفتح بالدقيقة 81 من زمن المباراة بدلًا من سالم الدوسري، بعد غياب دام منذ فبراير الماضي، حيث كان يعاني من قطع في الرباط الصليبي بالركبة.

رازفان: ثقة اللاعبين في المدرب السر وراء الانتصارات والإنجازات

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أنه نجح في جعل كل لاعبي فريقه يشعرون بأهميتهم في المنظومة، وهو ما دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم عندما تتاح لهم الفرصة.

لوشيسكو قال خلال تصريحات صحفية: "شعور اللاعبين بالأهمية من المدرب، يمنحهم الثقة بشكل تلقائي في أنفسهم، ومن ثم يكون حريصًا على تقديم كل ما لديه عندما تتاح له الفرصة، وهذا هو السبب الرئيسي في تحقيق الانتصارات والبطولات".

الرائد يستعد مبكرًا لمواجهة الهلال

بدأ فريق نادي الرائد تدريباته أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال بالجولة السابعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وشهدت تدريبات الرائد تطبيق المدرب بيسنيك هاسي عددًا من الجمل الفنية، التي سيتم تطبيقها في المواجهة القادمة.