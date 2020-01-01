أخبار الهلال اليوم | مفاجأة بلهندة والزعيم سابع العالم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 11 يونيو 2020 ...

شركة الوسائل تزف خبر سار للهلال والنصر

أكدت العديد من التقارير الصحفية المحلية اتجاه شركة الوسائل للدعاية والإعلان لفتح الخيارات في استثمار ملعب جامعة الملك سعود، في حال حصول الشركة على المناقصة.

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وتشير العديد من التقارير إلى أن شركة الوسائل هي الأقرب للحصول على ملعب الجامعة، على حساب نادي الهلال. " اقرأ التفاصيل "

الهلال سابع العالم وموعد عودة النشاط بمصر

مازالت أخبار اللاعبين وتدريباتهم في منازلهم وأخبار سوق الانتقالات وإشاعات الميركاتو تتصدر الصفحات الرياضية في الصحف السعودية والمصرية، خاصة مع توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي والدوري المصري بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2020 اهتمت بخطط الأندية لمواجهة آثار فيروس كورونا وكذلك بعض الإشاعات حول سوق الانتقالات الصيفي القادم. " اقرأ التفاصيل "

تقارير تركية: خلاف بين بلهندة والهلال .. ووكيله يفجر مفاجأة

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن هناك خلافًا بين المغربي يونس بلهندة، وإدارة نادي الهلال ، بشأن المقابل المادي الذي سيحصل عليه سنويًا رفقة الزعيم، بالإضافة إلى تصريحات مثيرة من جانب فاتح إيليك وكيل أعمال اللاعب.

وأشارت صحيفة "تاكفيم" التركية، إلى أن المفاوضات بين الهلال وبلهندة كانت تسير بشكل جيد، ولكنها شهدت بعض الخلافات التي يمكن أن تؤدي إلى عرقلة الصفقة. " اقرأ التفاصيل "

تحديد موعد عودة عبد الله عطيف إلى الملاعب

قطع عبد الله عطيف، لاعب وسط نادي الهلال، شوطًا كبيرًا في مرحلة التأهيل، بعد جراحة الرباط الصليبي، التي خضع لها مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن أحمد صبحي أخصائي التأهيل، يتولى برنامج تأهيل عطيف خلال الفترة الحالية في مقر نادي الهلال.

وتخطى عطيف المرحلة الثالثة من التأهيل، والتي تعتمد على التعامل مع الكرة بالتدريبات الهوائية والتقوية البدنية.

ومن المقرر أن ينتهي عطيف خلال شهر أكتوبر المقبل، من موعد انتهاء عطيف من البرنامج التأهيلي، على أن يبدأت المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي حال عودة النشاط الكروي.