أخبار الهلال اليوم | كاريلو غير جاهز وعطيف يعود قريبًا
تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.
وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ...
- اقرأ أيضًا | الهلال 4-4 النصر وأشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب السعودية
تريساكو يرفض التعليق على حكم ديربي الرياض
امتنع فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعليق على أداء حكم الديربي الذي جمع النصر والهلال ضمن منافسات الأسبوع 23 بالدوري، كما رفض التعليق على بيان نادي النصر.
وقال الإسباني تريساكو في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: بخصوص رأيي على أداء الحكم الفرنسي في ديربي الرياض، أوضح أننا لا نقوم بالتعليق على أداء الحكام على القنوات التلفزيونية.
كاريلو لم يصل للجاهزية الكاملة
لم يصل المحترف البيروفي أندري كاريلو إلى الجاهزية التامة إذ يحرص المدرب رازفان لوشيسكو على التدرج بعودة اللاعب إلى المشاركة أساسيًا بعد تواجده في دكة البدلاء في المباراتين السابقتين.
عطيف يقترب من العودة
يواصل لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف تدريباته التأهيلية في المنزل تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الهلال؛ لتجهيزه بعد الإصابة التي لحقت به بالرباط "المتصالب"، وينتظر أن يبدأ عطيف برنامج الجري حول الملعب بعد ثلاثة أسابيع، وسيكون في مقدمة اللاعبين المنتظمين في معسكر الهلال الذي سيقام في الطائف خلال الفترة المقبلة.
إدارة الهلال تُجهز منازل اللاعبين
انتهت إدارة الهلال من تجهيز الأندية المنزلية للاعبين في منازلهم بالتعاون مع أحد المتاجر الإلكترونية، وسيقوم حساب النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنقل مباشر لتدريبات اللاعبين خلال الفترة المقبلة تحت إشراف الجهازين الفني والطبي.
-
أنت مطرود من السعودية .. الاستهانة بقميص أبعدت كوزمين عن الهلال !
قصتنا تعود بنا إلى عام 2009 عندما قرر اتحاد كرة القدم السعودي إقالة المدرب الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لنادي الهلال. طالع التفاصيل