أخبار الهلال اليوم | الشباب يفاوض مدرب الزعيم .. والاتفاق يستعيد خدمات نجمه

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 5 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هل استقر الهلال على موقع بناء ملعبه الجديد؟ المفرج يكشف الحقيقة

كشف فهد المفرج، عضو مجلس إدارة نادي الهلال، حقيقة ما تردد حول شراء نادي الهلال لقطعة أرض، من أجل بناء ملعبًا مخصصًا بالفريق خلال الفترة القادمة.

وتداولت الجماهير أخبارًا خلال الأيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حول شراء إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أرضًا في العاصمة السعودية الرياض، من أجل بناء ملعبًا خاصًا بالزعيم. " اقرأ التفاصيل "

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الشباب يقدم وعدًا بتجديد عقد عبد الله الحمدان لقطع الطريق على الهلال

قدمت إدارة نادي الشباب، وعدًا لسعيد العويران، مهاجم الفريق السابق، بتجديد عقد المهاجم عبد الله الحمدان، خلال الفترة القادمة، ليستمر مع الليث الأبيض مدة أطول.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الشباب تقدم بعرض لعبد الله الحمدان، لمدة 3 سنوات قادمة، بقيمة 5 ملايين ريال في الموسم الواحد، خلال شهر أكتوبر الماضي، ولكن العرض قوبل بالرفض من جانب اللاعب. " اقرأ التفاصيل "

الاتفاق يستعيد الكويكبي قبل مواجهة الهلال

استعاد فريق نادي الاتفاق، خدمات محمد الكويكبي، لاعب الفريق، بعدما غاب مؤخرًا عن مباريات الفريق، حيث أنهى مراحل الإعداد البدني والطبي، ليدخل في أولويات الجهاز الفني بقيادة خالد العطوي.

ومن المقرر أن يشارك الكويكبي في مباراة الاتفاق المقبلة أمام الهلال، والمقرر لها يوم الجمعة القادم، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الشباب يغازل مدرب الهلال السابق للتعاقد معه

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الشباب دخل في مفاوضات متقدمة مع المدرب الروماني لورينت ريجكامف، المدير الفني السابق للهلال، من أجل التعاقد معه خلفًا للبرتغالي بيدرو كاشينا، المدرب الحالي، بعدما لمست منه الإدارة تواضعه.

وأشارت التقارير إلى أن الشباب يفاوض أيضًا البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون السابق، من أجل قيادة الليث الأبيض مستقبلًا.