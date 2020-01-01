أخبار الهلال اليوم | رفض كاريلو لعروض إنجليزية .. والفرج يعود أمام الفيصلي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 24 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ...

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كاريلو ردًا على الانتقادات: سأصبح أسطورة في الهلال

رد أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي بقوة على الانتقادات التي وججها له أحد صحفيي بلاده بيرو للعبه في منطقة الخليج العربي بدلًا من أحد الدوريات الأوروبية.

كان نقاشًا قد دار في أحد البرامج الرياضية في بيرو يوم الجمعة الماضي حول كاريلو، وقد وجه بيدرو جارسيا خلاله انتقادات لاذعة لقرار اللاعب اللعب في الدوري السعودي رغم امتلاكه المهارات اللازمة للعب في أوروبا، فيما دافع دييجو ريبالياتي عنه، مشيرًا إلى سعادة اللاعب البالغة باللعب في السعودية. " اقرأ التفاصيل "

تقارير: كاريلو رفض عرضين من الدوري الإنجليزي بسبب الهلال

أكدت تقارير صحفية بيروفية، على أن أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال تلقى عروضًا من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ولكنه فضل الاستمرار مع الهلال.

وأوضحت صحيفة "elfutbolero" أن كاريلو رفض عرضين من فولهام وليستر سيتي عام 2019، بسبب ضعف المقابل المادي، مفضلًا الاستمرار مع الهلال".

وتابعت الصحيفة: "بالرغم من أن كاريلو لم يشارك منذ استئناف الدوري السعودي سوى في مباراة واحدة، إلا أنه خرج في العديد من المقابلات يؤكد على سعادته باللعب في صفوف الهلال".

سلمان الفرج جاهز للمشاركة أمام الفيصلي

وضع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، لاعبه سلمان الفرج، ضمن حساباته في مباراته المقبلة أمام الفيصلي، بعدما أظهر جاهزية كبيرة في التدريبات، عقب شفائه من الإصابة.

وغاب سلمان الفرج عن المشاركة مع الهلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة التي أبعدته عن المشاركة بالمباريات.

لوشيسكو يكشف للاعبي الهلال أخطاء خسارة الكلاسيكو بجلسة مرئية

حرص الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، على عقد اجتماع مرئي للاعبي الفريق، للكشف عن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين، وأسباب الخسارة الجولة الماضية أمام الأهلي.

وخاض فريق نادي الهلال تدريباته، وسط حضور فهد بن نافل رئيس النادي، حيث فرض لوشيسكو على اللاعبين تطبيق عدد الجمل التكتيكية والفنية على جزء من الملعب.