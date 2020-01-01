أخبار الهلال اليوم | خطوة تفصل سوتيلدو ولوشيسكو يطلب مهلة لتحديد موقف الحافظ

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 أكتوبر 2020 ...

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الكشف الطبي على سوتيلدو أولًا

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال قررت إخضاع الفنزويلي سوتيلدو؛ لاعب سانتوس البرازيلي، للكشف الطبي، غدًا الإثنين، قبل الحصول على توقيعه بشكل رسمي، بعدما وافقت إدارة ناديه على انتقاله للزعيم.

وكانت إدارة الأزرق قد حصلت على موافقة بضم اللاعب مقابل 7 ملايين دولار، تسدد على دفعتين.

لوشيسكو يؤجل حسم موقف الحافظ

قرر الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، تأجيل حسم مصير مدافع الفريق عبد الله الحافظ، من الرحيل، حتى نهاية مباراة فريقه أمام العين، التي أقيمت أمس السبت.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب وقع عقود انتقاله للوحدة في يناير المقبل، كونه دخل الفترة الحرة مع الهلال، لكن لوشيسكو طلب تأجيل قراره، إما أن يكمل اللاعب عقده مع الزعيم أو أن ينتقل في الميركاتو الجاري.

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