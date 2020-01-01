أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يعد بتصحيح المسار والحبسي يُعلق حذاءه رَسْمِيًّا

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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لوشيسكو يعد بتصحيح المسار

وعد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، بالتصحيح وتجاوز الأخطاء التي حدثت في مباراة الأهلي في الجولات المقبلة، موضحاً في حديثه للناقل الرسمي: «في الجولات القادمة أمامنا فرصة للتصحيح وحسم اللقب».

علي الحبسي يُعلن الاعتزال

أعلن الحارس العُماني المخضرم علي الحبسي حارس مرمى الهلال السابق اعتزاله كرة القدم، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء في الملاعب.

وكتب علي الحبسي عبر حسابه في “تويتر”: “بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه أعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم.. وبهذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي، مؤكدًا استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى”.

وليد الفراج ينفي زيادة عدد أندية الدوري

كشف الإعلامي وليد الفراج حقيقة ما تردد عن وجود زيادة في عدد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل 2020، 2021، بعدما تردد أن عدد الفرق سيزيد لنحو 18 ناديًا.

وقال الفراج في برنامجه ”الدوري مع وليد“، بحسب مصادره، أن أندية الدوري السعودي الموسم المقبل ستكون كما هي 16 ناديا، مع هبوط ثلاثة أندية وصعود ثلاثة أخرى، كما هو الحال.

اجتماع هام للأندية في دوري أبطال آسيا

قالت صحيفة الرياضية إن هناك اجتماع سيعقد خلال اليومين المقبلين، يتضمن ممثلي أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي، ممثلًا في ويندسور الأمين العام للاتحاد، في اجتماع خاص “عن بُعد”، وذلك لمناقشة مطالبات الأندية السعودية بعد التغييرات التي أجراها الاتحاد القاري في الامتيازات التي ستتحصل عليها الأندية المشاركة، في بقية مباريات البطولة.