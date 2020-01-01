أخبار الهلال اليوم | رسالة خاصة من المعيوف والآسيوي يرفض الأرض المحايدة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ...

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المعيوف في رسالة للجمهور: علينا أن نتكاتف ونساهم في مستقبل الهلال

وجه عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، رسالة إلى جمهور ناديه، مطالبًا إياهم بمساندة النادي خلال الفترة المقبلة، والتكاتف من أجل رسم مستقبله. طالع التفاصيل

سلمان الفرج يشارك في تدريبات الهلال

قالت تقارير صحفية أن سلمان الفرج قائد الهلال سيشارك اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعرضه لكدمة في مفصل القدم، حيث سيستأنف الفريق تدريباته بعد الراحة الممنوحة من قبل الجهاز الفني.

رفض مقترح استكمال دوري الأبطال بأرض محايدة

رفضت جهات عدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقترح أعضاء غرب آسيا باستكمال بطولة دوري الأبطال في أرض محايدة، حيث نوقش هذا المقترح في الاجتماع الآسيوي قبل شهر، ولم يُطرح في اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي في 1 يوليو الجاري.

خاص | ثنائي نصراوي واتحادي وأهلاوي .. حمدان الحمدان يختار التشكيل التاريخي للكرة السعودية

يقدم "جول" سلسلة من اختيارات نجوم الدوري السعودي للمحترفين، للتشكيل التاريخي للكرة السعودية على مر التاريخ.

ويأتي تشكيل اليوم من اختيارات حمدان الحمدان قائد الفتح، الذي وقعت اختياراته على نجوم لها ثقلها في تاريخ الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )