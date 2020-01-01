أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يرفض المعسكرات وسبب استبعاد المفرج

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لوشيسكو يرفض المعسكرات

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، رفض فكرة خوض معسكر مغلق خلال فترة التوقف الدولي الحالية، مفضلًا مواصلة البرنامج التدريبي اليومي، استعدادًا لمواجهة النصر في 23 من نوفمبر الجاري، بالجولة الخامسة من الدوري المحلي.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن لوشيسكو قرر الاكتفاء بمواجهة تجريبية وحيدة أمام ضمك، تقام في 17 من الشهر الجاري.

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سبب استبعاد فهد المفرج

كشفت صحيفة "الرياضية" سبب استبعاد فهد المفرج؛ لاعب الهلال، من مباراة فريقه الأخيرة أمام الاتفاق، بالجولة الرابعة من الدوري المحلي.

وأشارت مصادر الصحيفة أن غياب اللاعب جاء لأسباب فنية فقط، في حين أنه جاهز من الناحية البدنية والفنية، ولا يعاني من أي إصابات.

النصر يطالب بحكام أجانب في مواجهة الهلال بديربي الرياض

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خاص | اتحاد الكرة يُحدد موعدين لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

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