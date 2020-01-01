أخبار الهلال اليوم | قرار استثنائي ووزير الرياضة يطمئن على المصابين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

الدوسري: الهلال بطل لا يتأثر بأي شيء .. وجوميس: لا يمكن لفريق أن يفعل ما فعلنا

شدد سالم الدوسري؛ لاعب الهلال السعودي، على أن فريقه لا يتأثر بأي شيء حتى لو غاب عنه عدد من لاعبيه الأساسيين، مشيدًا بأداء الزعيم خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي.

الزعيم تعادل سلبيًا أمام الفريق الأوزبكي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ليؤجل تأهله لدور الـ16. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد الآسيوي يوافق على تسجيل حارس خامس للهلال

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم، خطابًا إلى نظيره الآسيوي، يطلب فيه استثناء بتسجيل عبد الله البيشي، حارسًا خامسًا في قائمة الهلال، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة 3 حراس مرمى بصفوف الفريق الأزرق، بفيروس كورونا.

ووافق الاتحاد الآسيوي على طلب نظيره السعودي، بقيد الحارس الخامس عبد الله البيشي في قائمة الهلال.

وتعرض ثلاثي حراس المرمى نواف الغامدي وعبد الله الجدعاني ومحمد الواكد للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وزير الرياضة السعودي يطمئن على مصابي الهلال بفيروس كورونا

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على إجراء اتصالات هاتفية بممثلي المملكة في بطولة دوري أبطال آسيا "الهلال والتعاون والنصر والأهلي".

الفيصل اطمأن أيضًا خلال اتصاله على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من توفر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، متنيًا لهم الشفاء العاجل، وتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة.

الشلهوب يدعم لاعبي الهلال بعد التعادل مع باختاكور

وجه محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال السابق، رسالة دعم لزملائه لاعبي الزعيم، بعد التعادل مع باختاكور الأوزبكي، في بطولة دوري أبطال آسيا.

الشلهوب نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة دعم لزملائه، جاء نصها كالآتي: "نقطة ثمينة حققها الهلال في ظل الظروف الصعبة، ألف مبروك صدارة المجموعة، وشكراً للاعبين الأبطال".