أخبار الهلال اليوم | أول قرار بعد إصابات كورونا وشرط لضم لاعب كولومبي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ...

المزيد من الفرق

ظهور نجم الهلال وغياب رونالدو .. الأفضل تسديداً للركلات الحرة في فيفا 2021

الركلات الحرة تعتبر من أهم العناصر التي يحتاجها عشاق لعبة "فيفا" بشكل عام، نظراً لقدرتها على فض الاشتباك في العديد من المناسبات.

الخاصية تمنحك ميزة كبيرة جداً، عندما تُغلق كل المساحات أمامك، لو قرر خصمك الاعتماد على التكتلات الدفاعية داخل منطقة الجزاء. " اقرأ التفاصيل "

العليان جاهز للمشاركة مع الهلال أمام باختاكور

أصبح مد الله العليان، لاعب نادي الهلال، جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام باختاكور الأوزبكي، في الجولة الرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

واكتملت جاهزية مد الله العليان، حيث شارك في التدريبات أمس الأربعاء، حيث سيستعين به الروماني رازفان لوشيسكة في المباراة.

كلوب أمريكا المسيكي يرفض عرض الهلال لضم لاعبه

رفض نادي كلوب أمريكا المكسيكي، العرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي، والذي بلغ 4.5 مليون دولار، من أجل التعاقد مع الكولومبي روجر مارتينيز.

وأشارت صحيفة "Bolavip" إلى أن النادي المكسيكي طلب من الهلال مبلغ 10 ملايين دولار على الأقل، من أجل الموافقة على رحيل لاعبه.

أول قرار من الهلال بعد إصابات الفريق

قررت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، استدعاء لاعبان من صفوف فريق الشباب، للمشاركة مع الفريق الأول ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا بالفريق، إلى 10 لاعبين.

ثنائي الهلال الشباب هم الحارس عبد الله البيشي والمهاجم تركي المطيري، سيتوجهون إلى قطر للمشاركة مع فريقيهما في البطولة القارية.