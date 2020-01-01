أخبار الهلال اليوم | كاريلو المجنون وتصريحات آل سويلم ضد الزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 16 يوليو 2020 ...

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تهديد علني وسخرية في كل المواقف .. أبرز تصريحات سعود آل سويلم ضد الهلال

منذ تولي سعود آل سويلم رئاسة النصر، في عام 2018، نجح في تكوين فريق عالمي لكرة القدم، قاده للتتويج بلقب أغلى نسخة في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجاح تتويج العالمي في لقب الدوري الموسم الحالي يعود السبب فيه بالتأكيد الصفقات التي عقدها رئيس النادي السابق سعود آل سويلم. " اقرأ التفاصيل "

رسميًا .. قطر تستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الدولة التي ستستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع لمنطقة غرب القارة.

وأكد الاتحاد الآسيوي رسميًا أن قطر تستقبل ما تبقى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية. " اقرأ التفاصيل "

صحيفة بيروفية: كاريلو "المجنون" يواصل تدريباته بعد تعافيه من كورونا

أكدت تقارير صحفية بيروفية، على أن أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال، واصل تحضيراته القوية، بعدما غاب عن التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

ووصفت صحيفة "elfutbolero" البيروفية لاعب الهلال بـ"المجنون"، حيث أكدت على أن كاريلو ذهب إلى العمل مجرد ما تعافى من المرض، لكي لا يفقد لياقته وقوته بعد العودة للتدريبات الجماعية.

أسامة هوساوي: رحلة لاعب كرة القدم الاحترافية قصيرة

أكد أسامة هوساوي، مدافع الهلال والأهلي السابق، على أن رحلة لاعب كرة القدم الاحترافية قصيرة ولها نهاية محتومة مهما طالت مدتها، ولا تضمن له العيش برفاهي ةبقية حياته كما كان لاعبًا.

ونشر هوساوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريداءت جاء فيها: "رحلة لاعب كرة القدم الإحترافية قصيرة .. لها نهاية محتومة مهما طالت مدتها .. لا تضمن له العيش برفاهية بقية حياته كما كان لاعبًا .. فيبقى مستقبله غامضًا طيلة مسيرته الكروية .. ويحكم ذلك إدراك اللاعب وإيمانه بأن ما يعيشه كلاعب قابل للزوال".

وتابع: "لذا يستوجب عليه الإدخار والعيش حياةٌ واقعية تتناسب مع واقعه دون إحداث صدمة عارمة مبالغ فيها ..والعمل على اغتنام الفرصة في بناء أصول مادية ثابتة تكون بمثابة ضمان مادي لمستقبله .. والشروع في تكوين مصادر متنوعة عبر عدة مشاريع".

وأنهى تغريداته قائلا: "تلك بعض الخطوات التي تساهم في بناء مستقبل كريم للاعب وأسرته .. القصص كثيرة لنهايات حزينة للاعبي كرة القدم تنوعت أسبابها واتفقت في غياب التخطيط للمستقبل .. أخي اللاعب خطط لمستقبلك مبكرًا قبل فوات الأوان".