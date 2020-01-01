أخبار الهلال اليوم | نفي تأجيل دوري أبطال آسيا والعودة للتدريبات اليوم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 ...

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الاتحاد الآسيوي يرفض اعتراض الأندية السعودية

أكدت تقارير صحفية إن الاتحاد الآسيوي رفض اعتراض الأندية السعودية على مقر سكن البعثات في الدوحة خلال فترة التجمع في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت الأندية السعودية قد اعترضت على أن سكن 4 أندية في فندق واحد، كما أكد الآسيوي على إنه لا يحق للأندية توفير وجباتها الخاصة.

الهلال يعود للتدريبات اليوم

يستأنف نادي الهلال مساء اليوم الأربعاء تدريباته؛ تأهبًا لمواجهة العدالة مساء يوم السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

نفي تأجيل دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي ينفي تأجيل دوري أبطال آسيا ويؤكد أن قرار الاتحاد الدولي بتأجيل التصفيات المزدوجة جاء بناء على طلب اتحادات وطنية وليس له علاقة بدوري الأبطال الذي يقام في موعده المحدد مسبقاً 14 سبتمبر المقبل.

ريمونتادا الأهلي وظواهر عودة الدوري السعودي بعد توقف كورونا

نستعرض في التقرير التالي أبرز ظواهر عودة الدوري السعودي التي تجلت خلال الجولتين الـ23 والـ24. ( طالع التفاصيل )