أخبار الهلال اليوم | شروط لوشيسكو للاستمرار وصفقة الدرجة الثانية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 21 يونيو 2020 ...

تقارير: لوشيسكو وضع شرطين للبقاء مع الهلال

أكد تقارير صحفية رومانية، على أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، يريد البقاء مع الزعيم، ولكنه وضعه شرطين من أجل الاستمرار مع الفريق.

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وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن لوشيسكو تلقى عروضًا مغرية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التتويج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا. " اقرأ التفاصيل "

الرائد يوافق على بقاء صالح الشهري لنهاية الموسم

أبدى مسؤولو نادي الرائد، موافقتهم على بقاء صالح الشهري، اللاعب المعار لصفوف نادي الهلال مع الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي، بعد تمديد إعارته شهرين.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الهلال سيبدأ مفاوضاته الرسمية لشراء عقد الشهري من الرائد، قبل نهاية الموسم الجاري.

الهلال يوافق على استمرار معاريه للفرق الأخرى

وافقت إدارة نادي الهلال، على استمرار لاعبي الفريق المعارين للفرق الأخرى، حتى نهاية الموسم الجاري.

الهلال وافق على استمرار متعب المفرج مع الشباب، ومحمد الدوسري مع الرائد وعبد الله الجدعاني مع الوحدة حتى نهاية الموسم.

الهلال يقترب من التعاقد مع لاعب بالدرجة الثانية

اقترب نادي الهلال من حسم صفقة محمد جحيف مهاجم فريق الأخدود صاحب الـ21 عامًا، لضمه لصفوف الزعيم بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة الوطن السعودية، إلى أن جحيف يعد أحد نجوم دوري الدرجة الثانية، حيث يحتاج لفرصة حقيقية، ويرغب الهلال في التعاقد معه.